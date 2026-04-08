A Milano, gli istituti tecnici registrano il 25,08% delle iscrizioni, mentre nella Città Metropolitana questa percentuale sale al 36,97%. Tra le specializzazioni più scelte, ci sono quelle legate alle professioni tecniche, tra cui i geometri. La domanda di giovani interessati a queste carriere sembra aumentare, con un’attenzione crescente verso le figure professionali legate al settore tecnico e edilizio.

A Milano città gli istituti tecnici raccolgono il 25,08% delle iscrizioni, mentre nella Città Metropolitana la domanda cresce fino al 36,97%. Il tasso di occupazione dei diplomati tecnici è salito dal 55,9% al 61,5% negli ultimi anni e cresce la domanda di competenze tecniche qualificate. Parte da questa fotografia l’ultima iniziativa del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano con una staffetta di incontri di orientamento negli istituti tecnici con indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (Cat) di Milano e provincia. I geometri professionisti entreranno in classe per raccontare cosa significa oggi esercitare questo mestiere, portando la propria esperienza e analizzando casi concreti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Geometri in cattedra in cerca di futuri professionisti

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