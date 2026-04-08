Negli ultimi giorni si sono verificati diversi episodi legati alle tensioni tra genitori e le attività sportive dei figli. In particolare, alcuni incontri tra genitori si sono trasformati in discussioni accese, creando un clima teso durante le partite dei loro bambini. Questi episodi hanno attirato l’attenzione di chi si occupa di questioni legate alla gestione degli eventi sportivi e al comportamento dei genitori nei contesti giovanili.

Credo che il calcio sia uno sport bello. Credo perché non l’ho praticato: da bimbo, ragazzino e ragazzo passavo il mio tempo con una palla da basket il più delle volte in un “uno contro zero” nel campetto disastrato vicino a un oratorio del Veneto anni 70. Anche da padre ho frequentato poco la palla tonda, mio figlio dopo qualche mese di pallone ha scelto il rugby: “picchi, sei picchiato e se fingi ti menano pure i compagni. Mi piace”, le sue parole dopo il primo allenamento con una palla ovale. Premessa, di un ignorante calcistico, per consigliarvi di leggere il libro, “Piccoli calciatori. Grandi sogni", di Giulio Mola dedicato soprattutto ai genitori (non è un peloso suggerimento verso un collega che non ha certo bisogno delle mie righe per vendere una copia in più). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Genitori nel pallone

Firenze, un giorno nel palloneLa passerella pedonale provvisoria di Ponte al Pino è stata, almeno per 24 ore, l’opera più nota del paese.

Tragedia nel fiume Mahakam: 13enne sbranato per un palloneMuhammad, 13 anni, è morto aggredito da coccodrilli nel fiume Mahakam, distretto di Kutai Kartanegara, dopo essersi tuffato per recuperare un pallone...

Mentalità delle Persone Cresciute negli Anni '60 e ’70

Argomenti più discussi: L’altra faccia del calcio giovanile. Genitori nelle mani di agenti-squali. Vuoi tuo figlio in A? Devi pagare; Osio Sotto, così l'allenatore (ex carabiniere) ha bloccato il giovane che cercava di portare via un bambino: Il piccolo ha detto che non lo conosceva, lo abbiamo circondato in quattro. Il gip lo tiene in carcere: Personalità disturbata; Osio Sotto, tenta di portare via un bambino di 8 anni. Il mister-carabiniere: Così l’ho fermato; Gianfranco Sabot, addio al maestro del calcio: se ne va una leggenda del Friuli.

Genitori nel palloneC’è chi si indebita per assicurare, abboccando a una promessa truffaldina, un futuro da giocatore al pargolo ma questo non è calcio, anzi ... ilgiorno.it

Prende il via lo spin-off di Molte Fedi rivolto in modo particolare a bambini e adolescenti ma anche genitori, insegnanti, allenatori ed educatori - facebook.com facebook

Fano, accoltella genitori e fratello di 16 anni: fermato 20enne per tentato triplice omicidio x.com