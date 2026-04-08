Genitori e adolescenti disorganizzati | le 3 mosse della pedagogista Antonella Gorrino per favorire l’autonomia

I rapporti tra genitori e adolescenti spesso incontrano difficoltà legate alla gestione quotidiana e alla comunicazione. Una pedagogista ha illustrato tre strategie pratiche per aiutare le famiglie a favorire l'autonomia dei giovani, considerando le differenze tra le due prospettive. La questione riguarda principalmente l'organizzazione e il modo in cui vengono affrontate le responsabilità, elementi fondamentali per il rapporto tra genitori e figli in questa fase di transizione.

La realtà dei giovani è decisamente diversa da quella percepita dagli adulti. Come spiegato in un recente video online da Antonella Gorrino, pedagogista e formatrice del Centro Psicopedagogico, i ragazzi si trovano in un'età in cui la capacità di pianificazione e organizzazione deve ancora maturare pienamente. Dunque, i ritardi e le dimenticanze riflettono semplicemente un normale percorso di crescita neurologica e cognitiva e nessuna intenzione di prendere in giro la famiglia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Come educare i bambini alla lettura fin da piccoli: i consigli pratici del pedagogista Daniele Novara per genitoriIl pedagogista Daniele Novara spiega come avvicinare i bambini alla lettura per sviluppare fantasia e vocabolario. Leggi anche: Adolescenti e solitudine: il legame con i genitori predice la qualità della vita sociale 20 anni dopo