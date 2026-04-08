Una recente indagine condotta all’inizio del 2026 su quasi 5.000 giovani distribuiti in tutte le regioni italiane ha mostrato che l’80% dei ragazzi nati tra il 1996 e il 2012 teme un futuro privo di soddisfazioni. I dati indicano un disagio diffuso tra i giovani, con i livelli di ansia più elevati nelle aree meridionali del Paese. La ricerca rivela come molti di loro vivano una condizione di instabilità emotiva legata alle prospettive future.

Nei primi mesi del 2026, una ricerca condotta su 4853 giovani distribuiti in tutte le 20 regioni italiane ha evidenziato un profondo disagio esistenziale tra i nati tra il 1996 e il 2012, con l’estremità meridionale del Paese che registra i livelli di ansia più acuti. I dati raccolti tramite i canali social di Serenis, centro medico digitale per il benessere fisico e mentale, insieme all’agenzia Marketing Espresso, mostrano come il 78% della Generazione Z sia più esposto a insicurezze, stress digitale e ansia. Questo valore supera il 59,2% registrato tra i Millennials, i quali appaiono invece più resilienti e stabili. La discrepanza più marcata riguarda la percezione del proprio domani: il 64,4% dei ragazzi tra i 14 e i 30 anni manifesta ansia per il futuro, contro il 45% della generazione precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gen Z in trappola: l’80% teme un futuro senza soddisfazioni

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Benessere mentale, Gen Z in crisiIl 78% della Gen Z teme di non poter costruire una vita soddisfacente ed è più vulnerabile tra ansia, insicurezza economica e pressione digitale. sanihelp.it

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