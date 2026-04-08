Nelle ultime ore si è discusso di una possibile sostituzione sulla panchina del Napoli, qualora l’attuale allenatore della nazionale accettasse l’incarico. Il presidente del club partenopeo ha mostrato interesse per l’allenatore della Roma, che si trova sotto osservazione a causa delle prestazioni della sua squadra. La situazione resta aperta e dipende dalla decisione dell’attuale ct della nazionale.

Gasperini nel mirino del Napoli qualora Conte accettasse di diventare CT dell’Italia. Aurelio De Laurentiis ha sempre apprezzato il profilo dell’allenatore della Roma, oggi sotto pressione per i risultati deludenti dei giallorossi. Gasperini e la Roma: il rapporto con Massara è finito? Le ultime di Pedullà. La situazione in casa Roma sembra essersi deteriorata significativamente. Il rapporto tra Gasperini e il direttore sportivo Massara è concluso, come rivela Alfredo Pedullà: “Come mascherato bene, ma finito, lo è anche il rapporto con Claudio Ranieri”. Il tecnico giallorosso ha un contratto di altri due anni, ma le ‘tensioni interne’ starebbero minando la solidità del progetto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Gasperini al Napoli? Spunta l’ipotesi se Conte accetta la Nazionale, i dettagli

Roma, occhio a Gasperini: il Napoli ci pensa se Conte si libera per la NazionaleLa situazione delicata in casa Roma rischia di mettere in discussione anche Gian Piero Gasperini: se a giugno Antonio Conte dovesse lasciare la...

Non solo Conte, spunta una nuova ipotesi per la panchina della nazionaleLa mancata qualificazione dell’Italia al mondiale è stato l’ennesimo fallimento del movimento calcistico azzurro che si trova, per la terza volta...

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Pedullà: Gasperini al Napoli? Vi dico tutto! Marasma Roma, situazione rovente: pronta la rivoluzioneSi respira una brutta aria in casa Roma, il Napoli è alla finestra: 'Rapporto finito tra Gasperini e Massara'. Le indiscrezioni di Alfredo Pedullà. areanapoli.it

Roma già avvisata: Gasperini va al NapoliA meno di clamorosi ribaltoni nelle ultime sette giornata, la Roma si sta avviando verso l’ennesima stagione anonima, con l’obiettivo Champions League fallito per l’ottavo anno consecutivo. asromalive.it

Francesco Repice su Rai 2: “Critiche a Gasperini Io divento pazzo. Un allenatore che chiede dei giocatori, che ne perde 4 nel momento decisivo” Poi sul Fair play finanziario: “La proprietà della Roma fattura 15 miliardi l'anno. Ci si trincera dietro quest - facebook.com facebook

#RomaPisa, domani alle 13.30 la conferenza stampa di #Gasperini #ASRoma #SerieA x.com