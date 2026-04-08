A Garlasco, si torna a parlare di intercettazioni legate al caso di un omicidio. Un audio del 2017, diffuso di recente, mostra un’intercettazione in cui un uomo esprime la sua visione del mondo, parlando di rapporti tra i sessi e usando espressioni che hanno suscitato scalpore. Attualmente, questa persona è l’unico indagato nel procedimento giudiziario per il delitto. Le conversazioni rivelate sono al centro di un acceso dibattito pubblico.

Il fuoco di Garlasco continua a essere ravvivato da indiscrezioni e intercettazioni. La diavolina, in questo caso, è un audio del 2017 in cui Andrea Sempio, attualmente unico indagato per concorso in omicidio volontario, espone una visione molto personale del «mondo ideale». L’intercettazione, diffusa già lo scorso anno e ripresa il 7 aprile 2026 a Mattino Cinque, era stata così commentata dalla criminologa Roberta Bruzzone: «. dice tante di quelle stupidaggini tutte insieme che diventa difficile calcolare il coefficiente, però questa roba non ti porta a pensare che questa persona possa aver ucciso una donna». E ha aggiunto: «Sicuramente parrebbe un uomo con un’idea delle donne da vedere sotto molteplici profili e con una visione estremamente fallocentrica della vita e delle relazioni». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, l’audio shock di Sempio: «Quattro femmine per ogni maschio»

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