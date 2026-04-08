Gardani lo sprint è perfetto Il Team Beltrami mette in bacheca il 79° Trofeo Visentini

Il Team Beltrami Tsa Tre Colli ha conquistato il 79° Trofeo Visentini con la vittoria di Simone Gardani. L’atleta reggiano ha completato uno sprint perfetto, portando a casa il risultato per la squadra che compete sia nel circuito Continental sia in eventi Under 23. La gara si è conclusa con Gardani che ha preceduto gli avversari in una volata conclusiva molto combattuta.

Una vittoria tutta da incorniciare. È quella messa a segno da Simone Gardani (foto) per il Team Beltrami Tsa Tre Colli, la squadra reggiana che partecipa alle gare professionistiche Continental e agli appuntamenti Under 23. Il trofeo è stato messo in bacheca a Pasquetta nella 79ª edizione del Trofeo Visentini per Elite e Under 23 che si è svolto a Bagnolo di Nogarole Rocca (Verona), dove Gardani si è imposto con le caratteristice che predilige: velocità, agilità e capacità d’interpretare le volate. Uno sprint dopo 100 chilometri a ritmo elevato su un circuito pianeggiante, in cui ha messo in campo caparbietà e lucidità per avere la meglio su Matteo Fiorin e Lorenzo Longhi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gardani, lo sprint è perfetto. Il Team Beltrami mette in bacheca il 79° Trofeo Visentini Hall of Fame Giro d’Italia, il Trofeo Senza Fine a Roberto VisentiniRoberto Visentini entra nella Hall of Fame del Giro d’Italia, e questa mattina nella sede di Eataly a Milano ha ricevuto il Trofeo Senza Fine. Che cos’è lo sci alpinismo, il nuovo sport delle Olimpiadi: come funzionano sprint e team-sprintLo sci alpinismo, sport proposto dal comitato organizzatore di Milano Cortina 2026, farà il proprio esordio assoluto alle Olimpiadi Invernali ed... Temi più discussi: Elite e U23 – Gardani sprint d’autore a Bagnolo di Nogarole Rocca; Simone Gardani Beltrami TSA – Tre Colli prima vittoria tra i dilettanti; BELTRAMI TSA. GARDANI FA FESTA A NOGAROLE ROCCA; Simone Gardani vince il Trofeo Visentini, top ten per Luca Mazzoleni. Team Beltrami, prima vittoria per Gardani. Il felegarese trionfa al Trofeo VisentiniSabato si era piazzato al terzo posto nel Memorial Vincenzo Mantovani di Castel d’Ario (Mantova), ieri Simone Gardani si è regalato la primissima vittoria fra i Dilettanti a Bagnolo di Nogarole Rocc ... sportparma.com BELTRAMI TSA. GARDANI FA FESTA A NOGAROLE ROCCAE’ il toscano Marco Spanio (Team Vangi Tommasini Il Pirata) il vincitore della Coppa Palazzolo 20226, gara Juniores che si è svolta nella sua tradizionale collocazione di Pasquetta a Castrocielo. Uno ... tuttobiciweb.it Weekend pasquale ricco di impegni per il Team Beltrami TSA – Tre Colli Quattro giorni di gare per i nostri ragazzi, pronti a essere protagonisti Sabato – Castel d’Ario, Memorial Vincenzo Mantovani Domenica – Coppa Caduti di Reda Lune - facebook.com facebook