Gara spazzamento a Spezia | il centrosinistra vuole il sindaco

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Spezia, i consiglieri provinciali del centrosinistra hanno richiesto un’audizione del sindaco nel caso in cui venga convocata una riunione con i vertici di Iren. La discussione riguarda la gara per il servizio di spazzamento della città, e la richiesta è stata avanzata nel contesto di un’eventuale convocazione da parte di un consigliere comunale. La questione è di attualità politica in vista di decisioni sul servizio di raccolta rifiuti.

I consiglieri provinciali del centrosinistra chiedono l’audizione del sindaco Pierluigi Peracchini qualora Jacopo Ruggia decida di convocare i vertici di Iren per discutere della gara sullo spazzamento. La richiesta mira a fare chiarezza sulle responsabilità del socio pubblico nella gestione del servizio. La tensione politica si sposta sulla commissione Ambiente, dove Jacopo Ruggia, in qualità di presidente, è chiamato a gestire il dossier relativo al nuovo appalto per la pulizia delle strade. Gli esponenti del centrosinistra mettono in dubbio la sincerità delle posizioni espresse da Ruggia, definendole prive di credibilità e simili a operazioni di propaganda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Gara Spazzamento Iren, Ruggia: Nessun compromesso su occupazione e decoroGara Spazzamento Iren, Ruggia: Nessun compromesso su occupazione e decoro ... msn.com

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