Gara spazzamento a Spezia | il centrosinistra vuole il sindaco

A Spezia, i consiglieri provinciali del centrosinistra hanno richiesto un’audizione del sindaco nel caso in cui venga convocata una riunione con i vertici di Iren. La discussione riguarda la gara per il servizio di spazzamento della città, e la richiesta è stata avanzata nel contesto di un’eventuale convocazione da parte di un consigliere comunale. La questione è di attualità politica in vista di decisioni sul servizio di raccolta rifiuti.

I consiglieri provinciali del centrosinistra chiedono l’audizione del sindaco Pierluigi Peracchini qualora Jacopo Ruggia decida di convocare i vertici di Iren per discutere della gara sullo spazzamento. La richiesta mira a fare chiarezza sulle responsabilità del socio pubblico nella gestione del servizio. La tensione politica si sposta sulla commissione Ambiente, dove Jacopo Ruggia, in qualità di presidente, è chiamato a gestire il dossier relativo al nuovo appalto per la pulizia delle strade. Gli esponenti del centrosinistra mettono in dubbio la sincerità delle posizioni espresse da Ruggia, definendole prive di credibilità e simili a operazioni di propaganda. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gara spazzamento a Spezia: il centrosinistra vuole il sindaco Amministrative 2026: la coalizione di centrosinistra vuole la candidatura di Legnini, ma resta la disponibilità del sindaco FerraraNei prossimi giorni, l'ex sosttosegretario e il primo cittadino uscente incontreranno le varie forze politiche e civiche per approfondire le liste e... Reggio: 3 sfidanti per il sindaco del CentroSinistraReggio Calabria vive un momento decisivo per la sua governance futura, con le urne aperte questa domenica 15 marzo 2026. Temi più discussi: Peracchini: Gara spazzamento, da Iren scelta quanto mai inadeguata. Devono arrivare subito garanzie su occupazione e qualità servizio; Servizi sul decoro urbano. L’appalto finisce nel mirino; Gara spazzamento Iren, Pucciarelli: Garantire da subito le attuali condizioni occupazionali; Gara spazzamento Iren, consiglieri Pd: Bizzarra la postura politica di Peracchini, forse vuole distogliere l’attenzione dalle sue responsabilità. Gara Spazzamento Iren, Ruggia: Nessun compromesso su occupazione e decoroGara Spazzamento Iren, Ruggia: Nessun compromesso su occupazione e decoro ... msn.com Gara spazzamento Iren, consiglieri PD: Bizzarra la postura politica di Peracchini, forse vuole distogliere l’attenzione dalle sue responsabilitàGara spazzamento Iren, consiglieri Pd: Bizzarra la postura politica di Peracchini, forse vuole distogliere l’attenzione dalle sue responsabilità ... msn.com Il Presidente della Commissione ambiente della Provincia della Spezia Jacopo Ruggia annuncia la convocazione di Iren luce gas e servizi. Al centro della discussione la nuova gara indetta dalla Società per i servizi di spazzamento - facebook.com facebook