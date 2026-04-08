Galatasaray Istanbul-Chieri oggi Cev Cup volley femminile 2026 | orario finale di ritorno tv streaming

Oggi si gioca il ritorno della finale di CEV Cup femminile tra Galatasaray Istanbul e Reale Mutua Fenera Chieri. La partita è prevista alle ore 20 e si svolge in trasferta per la squadra italiana. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La sfida rappresenta una delle tappe più significative della stagione per entrambe le formazioni.

La Reale Mutua Fenera Chieri si prepara a vivere una delle sfide più importanti della propria stagione: il ritorno della finale di CEV Cup femminile contro il Galatasaray Istanbul, in programma mercoledì 8 aprile alle ore 20.00 al Burhan Felek Voleybol Salonu. Dopo la sconfitta per 3-2 nella gara di andata a Torino, le piemontesi sono chiamate a una vera e propria impresa per conquistare il trofeo, in un contesto ambientale complesso e contro una squadra che ha già dimostrato grande solidità nei momenti decisivi. Il primo atto della finale ha evidenziato un equilibrio sostanziale tra le due formazioni, ma ha anche messo in luce alcuni dettagli che potrebbero risultare determinanti nella sfida di ritorno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Galatasaray Istanbul-Chieri oggi, Cev Cup volley femminile 2026: orario finale di ritorno, tv, streaming Chieri-Galatasaray Istanbul oggi, Cev Cup volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Reale Mutua Fenera Chieri è pronta a vivere un’altra serata europea di altissimo livello. Chieri-Galatasaray Istanbul oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa Reale Mutua Fenera Chieri è pronta a vivere un’altra serata europea di altissimo livello. Temi più discussi: Il Galatasaray di Sylla piega Chieri al tie-break: la finale di Cev Cup si decide a Istanbul; La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 cede 2-3 al Galatasaray nel primo atto della finale di Coppa Cev; Finale, andata | Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Galatasaray Daikin Istanbul CEV Cup (F); LIVE Chieri-Galatasaray Istanbul 2-3, CEV Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi sprecano quattro match point e perdono la finale d’andata. Dove vedere in tv Galatasaray Istanbul-Chieri, CEV Cup 2026: orario finale di ritorno, programma, streamingMercoledì 8 aprile (ore 19.00) si giocherà Galatasaray Istanbul-Chieri, finale di ritorno della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione ... oasport.it Chieri sfida il Galatasaray a Istanbul: vincere per ribaltare il 3-2 dell'andataLa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha guadagnato l'accesso alla finale di CEV Cup dopo una semifinale estremamente combattuta contro il Dresdner SC. Le piemontesi hanno superato le avversarie al termine ... it.blastingnews.com -5 / Galatasaray-REALE MUTUA FENERA CHIERI’76 Istanbul, Turchia 08/04/26 - facebook.com facebook Chieri spreca quattro match-point nella finale d’andata, Sylla trascina il Galatasaray Istanbul in CEV Cup - x.com