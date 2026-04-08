Dopo la sua ultima partecipazione al Monte Carlo Masters, il tennista ha pubblicato un messaggio che esprime emozioni legate a questa esperienza. La sua presenza in campo è stata seguita da commenti che riflettono il sentimento di un addio o di un momento importante della carriera. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse le sue parole e il suo percorso nel torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il tennista francese Gael Monfils ha annunciato il suo ritiro, concludendo la sua carriera dopo un’intensa gara al Monte Carlo Masters. Nella seconda fase del torneo, ha affrontato l’atleta kazako Alexander Bublik, uscendo dal torneo con un punteggio di 6-4, 6-4. Questo incontro ha segnato un momento significativo nella carriera di Monfils, un veterano del circuito ATP. Monfils ha ricevuto una wild card per partecipare all’ATP Masters 1000, un evento prestigioso in cui ha mostrato il suo talento. Nella sua prima partita, ha affrontato Tallon Griekspoor e ha superato il suo avversario in un incontro combattuto con il punteggio di 6-7(7), 6-1, 6-4. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gael Monfils condivide un messaggio emozionante dopo l’ultima apparizione al Monte Carlo Masters.

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Wild card per il tabellone principale del torneo maschile: Federico Cina Gael Monfils Pablo Carreño Rafael Jódar Martín Landaluce Per il torneo femminile: Paula Badosa Robin Montgomery Venus Williams Victoria Jiménez x.com

Definite le rimanti wild card del primo Masters 1000 stagionale su terra: Gael Monfils e Moise Kouame Un simbolico passaggio di testimone, tra chi, in Francia, ha scritto la storia e chi è pronto a farlo #SpazioTennis #tennis #Monfils #Kouame - facebook.com facebook