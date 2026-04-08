L’ex sindaco e attuale consigliere comunale di opposizione ha espresso un giudizio negativo sulla proposta di fusione tra i tre comuni. Secondo lui, tali operazioni sono inutili e dannose, e ha richiesto un referendum per decidere sull’argomento. La discussione sulla fusione coinvolge anche altre figure politiche e ha suscitato reazioni diverse tra i rappresentanti locali. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico della zona.

Anche l’ex sindaco Massimo Betti, oggi consigliere comunale di opposizione, interviene sulla proposta di Poggi in merito alla fusione tra i comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e Coreglia. "Ritengo importante accettare sempre proposte di confronto e dialogo – dice Betti - Per quel che mi riguarda sono conscio di aver sempre dato spazio al dialogo con tutti. Dopodiché, chi amministra o dirige o ha l’ultima parola, legittimamente decide, importante sempre anteporre l’interesse del territorio agli ordini di scuderia. Chiusure aprioristiche ai confronti e alla democrazia della parola, sono sempre dannose". "Queste fusioni - spiega - sono inutili e dannose se fatte solo per ottenere qualche anno di facilitazioni economiche, date solo da leggi promulgate in questo senso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fusioni, il ‘no’ di Betti: "Sono inutili e dannose. Serve un referendum"

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