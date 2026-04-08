Nell’ultimo periodo, sono stati segnalati diversi furti nella zona di Aversa. De Michele ha richiesto al sindaco di richiedere l’intervento dell’Esercito per garantire maggiore sicurezza in città. Inoltre, ha evidenziato la necessità di recuperare il finanziamento di 250 mila euro destinato al progetto ‘Aversa Sicura’, che potrebbe contribuire a migliorare il controllo sul territorio. Le richieste arrivano in un momento di crescente preoccupazione tra i residenti.

"È necessario recuperare il finanziamento del progetto 'Aversa Sicura', pari a 250mila euro, per acquistare nuove telecamere e chiedere l’intervento dell’Esercito": è l’appello del consigliere di minoranza Mario De Michele, rivolto al sindaco Franco Matacena, in merito all’emergenza sicurezza ad Aversa. Da settimane, infatti, si susseguono furti e raid nella città normanna. Il caso più emblematico risale alla vigilia di Pasqua, quando nella notte sono stati messi a segno tre colpi ai danni di attività commerciali: due furti consumati e uno tentato. "Sta passando il messaggio che Aversa sia terra di nessuno, occorrono deterrenti", conclude De Michele. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Furti ad Aversa, De Michele: Servono telecamere, sindaco richieda Esercito in città

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