Furia Under 19 | aggredisce l’arbitro squalificato fino al 2028

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita Under 19 giocata sabato 28 marzo, un calciatore ha aggredito l’arbitro in campo. L’episodio si è verificato durante il match tra il suo team e un’altra formazione, portando a una conseguente squalifica di due anni e mezzo per il giocatore coinvolto. La decisione riguarda un comportamento che ha interrotto bruscamente il regolare svolgimento della partita.

William Rosso, calciatore del Saint-Vincent Châtillon, è stato squalificato per due anni e mezzo a seguito di un’aggressione fisica all’arbitro durante una partita Under 19 svoltasi sabato 28 marzo tra la sua squadra e il Grand Combin. L’episodio è avvenuto al settimo minuto della ripresa, mentre i termali conducevano l’incontro per 3 a 1. Una discussione accesa tra l’atleta e il direttore di gara ha portato all’espulsione del giocatore, culminando in una violenza fisica che ha costretto l’arbitro a interrompere prematuramente il match. La dinamica dell’aggressione e il provvedimento Figc. Il diverbio è iniziato dopo che l’ufficiale di gara ha mostrato un cartellino giallo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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