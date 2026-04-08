Furia Under 19 | aggredisce l’arbitro squalificato fino al 2028

Durante una partita Under 19 giocata sabato 28 marzo, un calciatore ha aggredito l’arbitro in campo. L’episodio si è verificato durante il match tra il suo team e un’altra formazione, portando a una conseguente squalifica di due anni e mezzo per il giocatore coinvolto. La decisione riguarda un comportamento che ha interrotto bruscamente il regolare svolgimento della partita.

William Rosso, calciatore del Saint-Vincent Châtillon, è stato squalificato per due anni e mezzo a seguito di un’aggressione fisica all’arbitro durante una partita Under 19 svoltasi sabato 28 marzo tra la sua squadra e il Grand Combin. L’episodio è avvenuto al settimo minuto della ripresa, mentre i termali conducevano l’incontro per 3 a 1. Una discussione accesa tra l’atleta e il direttore di gara ha portato all’espulsione del giocatore, culminando in una violenza fisica che ha costretto l’arbitro a interrompere prematuramente il match. La dinamica dell’aggressione e il provvedimento Figc. Il diverbio è iniziato dopo che l’ufficiale di gara ha mostrato un cartellino giallo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furia Under 19: aggredisce l’arbitro, squalificato fino al 2028 Follia in Serie A Primavera: Tomsa del Sassuolo aggredisce l’arbitro, la furia del club: "Inaccettabile"Brutte le immagini arrivate dal campionato Primavera 1: durante la sfida tra Napoli e Sassuolo il centrocampista neroverde Troy Tomsa ha strattonato... Tuchel, rinnovo storico con l’Inghilterra fino al 2028: focus su Euro 2028 e crescita dei talenti emergenti.Thomas Tuchel guiderà la nazionale inglese di calcio fino al 2028, un rinnovo che consolida la sua posizione tra gli allenatori più pagati al mondo e...