Un uomo di 69 anni è stato messo sotto indagine dalla Procura di Pavia dopo aver provocato un incendio che ha interessato circa 2,5 ettari di terreno in un comune della provincia. L’incendio è divampato nel territorio di Brallo di Pregola e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le autorità stanno valutando le cause e le eventuali responsabilità legate all’incidente.

Un uomo di 69 anni è finito sotto indagine della Procura di Pavia dopo aver causato un incendio che ha divorato due ettari e mezzo di terreno a Brallo di Pregola. L’evento, avvenuto il 30 marzo in località Colleri, è scaturito da un tentativo di smaltire ramaglie e sfalci tramite il fuoco. Il rogo ha colpito zone boschive e aree coltivate situate proprio accanto al centro abitato di Colleri, in alta valle Staffora. Le fiamme hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato fino a tarda sera per domare l’incendio. L’errore di calcolo tra vento e manutenzione. Tutto è iniziato in un campo agricolo, dove il proprietario del terreno stava effettuando operazioni di pulizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuoco per pulire il campo: 69enne brucia 2,5 ettari e finisce in Procura

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Brallo, appicca fuoco per “ripulire” il terreno e provoca un grosso incendio: denunciato 69enneBrallo di Pregola (Pavia), 8 aprile 2026 - Avrebbe appiccato il fuoco a sfalci e ramaglie per “pulire” il terreno.

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