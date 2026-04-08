Fulminacci in concerto a Napoli

Fulminacci si esibirà in concerto a Napoli dopo aver partecipato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Durante l’evento, ha presentato il brano “Stupida sfortuna” e ha ricevuto il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la migliore esibizione dal vivo di un artista rivelazione. Recentemente ha pubblicato anche un nuovo lavoro discografico.

Dopo l’intensa esperienza alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano “Stupida sfortuna” conquistando il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la “Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione”, e la pubblicazione del nuovo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Fulminacci in concerto a FirenzeOltre alla forza autoriale, Fulminacci ha infatti dimostrato negli anni di essere anche un vero e proprio performer, capace di prendersi il palco con... Leggi anche: Fulminacci in concerto in piazza dei Cavalieri FULMINACCI - AGLIO E OLIO LIVE IN CONCERTO (Poplar Trento 2024) | Stupida Sfortuna Tour Sanremo 2026 Temi più discussi: Fulminacci fa un film per presentare il suo nuovo album Calcinacci; Fulminacci e il ritorno dell’indie italiano; Ascoltare con gli occhi: Fulminacci trasfigura Calcinacci in un film; FULMINACCI per Mantova Summer Festival. Fulminacci: la scaletta dei concerti del tour 2026Tutto pronto per il tour 2026 di Fulminacci: scopriamo la scaletta dei concerti e tutte le date che lo vedranno girare l'Italia. donnaglamour.it Fulminacci in concerto al Palazzo dello SportFulminacci, reduce dal successo di Sanremo, sta per tornare live nella sua Roma. Il 9 aprile 2026 l'appuntamento è al Palazzo dello Sport dell'Eur con il Palazzacci Tour, unica tappa romana del suo ... romatoday.it FULMINACCI • NAPOLI 11 APRILE 2026 - facebook.com facebook