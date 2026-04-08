Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri a Varano Borghi, in provincia di Varese, dopo una fuga iniziata il giorno di Pasqua. L’individuo era a bordo di un’auto rubata e ha tentato di sfuggire all’arresto, ma è stato comunque fermato dai militari. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha portato alla sua cattura dopo alcune ore di ricerca.

Elia Del Grande, un uomo di 50 anni, è stato catturato dai carabinieri a Varano Borghi, in provincia di Varese, ponendo fine a una fuga iniziata il giorno di Pasqua. L’operazione si è conclusa con il blocco del soggetto, che stava guidando una Fiat 500. Il veicolo era stato rubato presso il cimitero situato nella frazione Lentate, nel comune di Sesto Calende. Il fermo è avvenuto dopo che l’uomo ha tentato di evitare i posti di blocco dei militari. Su ordine della Procura di Varese, il cinquantenne è stato trasferito immediatamente in carcere. Le fragilità dei percorsi di reinserimento tra Alba e Varese. L’analisi dell’evento evidenzia una criticità strutturale: El Grande proveniva da una casa lavoro situata ad Alba, in provincia di Cuneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga pasquale e auto rubata: braccato e catturato a Varese

Elia Del Grande catturato su un’auto rubata, l’ultima mossa disperata davanti ai carabinieri. La fuga e l’amica: dove l’hanno ritrovatoÈ durata pochi giorni la seconda fuga in sei mesi di Elia Del Grande, il 55enne di Cadrezzate, in provincia di Varese, condannato per la strage della...

Fine della fuga: catturato Elia Del Grande, il killer della “strage dei fornai”. Era alla guida di un auto rubata in un cimiteroFine della fuga per il super evaso Elia Del Grande, che per la seconda volta era riuscito a far perdere le sue tracce scappando a Pasqua da Alba.

Temi più discussi: Elia Del Grande, arrestato il latitante in fuga per la seconda volta in sei mesi: era alla guida di un'auto rubata; Fuga da Betlemme, la guerra sta svuotando la città: Mai una Pasqua così difficile; Alba, Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi; Elia Del Grande di nuovo in fuga, non è rientrato nella casa-lavoro di Alba dopo un permesso pasquale.

Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesiElia Del Grande è ancora in fuga. Il 50enne di Cadrezzate, noto per essere stato l'autore della strage dei fornai, non è rientrato ieri, domenica 5 aprile, dal permesso pasquale che gli ha consentit ... ansa.it

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Elia Del Grande è ancora in fuga. Il 50enne di Cadrezzate, noto per essere stato l'autore della "strage dei fornai", non è rientrato ieri, domenica 5 aprile, dal permesso pasquale che gli ha consentito di allontanarsi dalla casa-lavoro di Alba dove avrebbe dovuto - facebook.com facebook

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