Nella notte del sabato Santo, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 23 anni, residente a Sant’Angelo Lodigiano, in provincia della Spezia. Il giovane era latitante da circa due mesi ed era ricercato dopo aver partecipato a un episodio di fuga dal carcere e all’esplosione di un bancomat. La sua cattura è avvenuta senza incidenti, dopo un periodo di ricerche nelle zone limitrofe.

L.G., un ventitreenne di Sant’Angelo Lodigiano, è stato catturato dai carabinieri nella notte del sabato Santo in provincia della Spezia dopo due mesi di latitanza. Il giovane era fuggito dal carcere di Lodi il 1° febbraio 2026, superando un muro di cinta alto cinque metri grazie a un’azione coordinata tra rincorsa e sfruttamento di uno spigolo della struttura. Il fermo è avvenuto nei pressi di Varese Ligure, in concomitanza con l’esplosione di un bancomat della Bper. Le forze dell’ordine, intervenute rapidamente dopo le due deflagrazioni che hanno colpito il centro appenninico, hanno individuato il ragazzo mentre camminava a piedi nelle vicinanze della banca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga dal carcere e bancomat esploso: cacciato il 23enne latitante

Evade dal carcere di Lodi e fa esplodere un bancomat in Liguria: 23enne arrestato dopo 2 mesi di latitanzaUn 23enne è stato arrestato lo scorso 4 aprile a Varese Ligure (La Spezia) vicino a un bancomat appena fatto esplodere.

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Lieto fine dopo la "fuga" dal Mai Tai, la titolare: «Il nostro è stato un appello al buon senso, non avremmo mai pubblicato il filmato» #Quartu - facebook.com facebook

Mercato, fuga dal Medio Oriente: in molti puntano al ritorno in Europa Inzaghi tornerebbe volentieri, ma è un desiderio ora come ora inattuabile. Theo ha lasciato il Milan controvoglia. La voglia di ritrovare il nostro calcio lo accompagna in questi mesi difficili @ x.com