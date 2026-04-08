Frosinone-Palermo trasferta vietata ai residenti in Sicilia | rosanero senza tifo organizzato nel big match

I tifosi del Palermo residenti in Sicilia non potranno entrare allo stadio Stirpe per la partita di venerdì sera contro il Frosinone. La decisione, che circolava come voce, è stata confermata ufficialmente. Di conseguenza, i supporter rosanero senza tifo organizzato non avranno accesso all’impianto durante il match, che si svolgerà in provincia di Frosinone. La misura riguarda esclusivamente i residenti nella regione Sicilia.

Era nell’aria ma adesso è certo: i tifosi rosanero residenti nella regione Sicilia non potranno accedere allo stadio Stirpe in occasione del big match di venerdì sera tra Frosinone e Palermo. La decisione arriva dopo le valutazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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