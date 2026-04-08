Venerdì sera allo stadio Stirpe si giocherà il big match di Serie B tra Frosinone e Palermo. Dopo la vittoria sul Padova, il Frosinone si prepara alla sfida, mentre la classifica vede entrambe le squadre coinvolte in una posizione importante. Attualmente, ci sono alcuni giocatori infortunati da entrambe le parti, il che potrebbe influenzare le scelte dei rispettivi allenatori. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in lotta per la promozione.

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© Calcionews24.com - Frosinone Palermo ai raggi X: momento, classifica, infortunati. Dentro al big match di Serie B allo Stirpe

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