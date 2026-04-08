Frode nel commercio d' auto | sequestrate case macchine e terreni per 920.000 euro

Un’operazione congiunta tra la Questura di Brescia e la Guardia di Finanza ha portato al sequestro di beni mobili e immobili per circa 920.000 euro. Sono stati confiscati case, terreni e automobili nell'ambito di un’indagine riguardante un caso di frode nel commercio di auto. L’intervento ha coinvolto diverse attività di accertamento e verifiche sui beni riconducibili a soggetti coinvolti nel procedimento.

Un’operazione congiunta della Divisione Anticrimine della Questura di Brescia e della Guardia di Finanza ha portato al sequestro urgente di beni mobili e immobili del valore complessivo per quasi un milione di euro. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Brescia – Sezione autonoma misure di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Truffa auto vendute: ecco le case e le macchine sequestrate alla famiglia sinti (video)Nella giornata di oggi, un’operazione congiunta della Divisione Anticrimine della Questura e della Finanza di Brescia ha portato al sequestro di beni... Temi più discussi: Frode nel commercio d'auto: sequestrate case, macchine e terreni per 920.000 euro - BresciaToday; Truffe nel commercio delle auto, sequestrati beni per un milione di euro a una famiglia sinti di Brescia; Carburante di qualità minore di quello pubblicizzato, frode scoperta dalla finanza: una denuncia; Frode da 100 milioni tra Brescia e Mantova: perquisizioni e sequestri. Frode al fisco nel commercio dell'argento, sequestrati 15,7 milioniUna presunta frode fiscale nel commercio dell'argento puro per lavorazioni industriali è stata scoperta dalla guardia di finanza di Arezzo. Eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per 15,7 ... ansa.it Frode al fisco nel commercio dell'argento, sequestrati 15,7 milioni: blitz anche a NapoliUna presunta frode fiscale nel commercio dell'argento puro per lavorazioni industriali è stata scoperta dalla guardia di finanza di Arezzo. Eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per 15,7 ... ilmattino.it Salve, io dovrei cambiare iban a causa di una frode avvenuto sul precedente. Oltre sul sito del dipartimento, e su gestiscu, a chi dovrei comunicare nuovo iban I 519,47 euro di aprile (che si riferiscono a marzo) mi arrivano sul nuovo iban in tempo Grazie - facebook.com facebook "Contattare subito il Servizio Antifrode": Attenzione a SMS come questo, che avvertono di presunti addebiti sul proprio conto. "Si tratta di una frode, ma stavolta mi ha lasciato dubbiosa", grazie alla spettatarice che lo ha segnalato. Ci sono altre truffe simili #chi x.com