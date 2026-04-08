Frode nel commercio d' auto | sequestrate case macchine e terreni per 920.000 euro

Da bresciatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’operazione congiunta tra la Questura di Brescia e la Guardia di Finanza ha portato al sequestro di beni mobili e immobili per circa 920.000 euro. Sono stati confiscati case, terreni e automobili nell'ambito di un’indagine riguardante un caso di frode nel commercio di auto. L’intervento ha coinvolto diverse attività di accertamento e verifiche sui beni riconducibili a soggetti coinvolti nel procedimento.

Un’operazione congiunta della Divisione Anticrimine della Questura di Brescia e della Guardia di Finanza ha portato al sequestro urgente di beni mobili e immobili del valore complessivo per quasi un milione di euro. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Brescia – Sezione autonoma misure di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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