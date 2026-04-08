Un nuovo progetto musicale, intitolato “Free For Music Vol. 1”, nasce all’interno di un carcere di Monza e si propone di andare oltre l’aspetto artistico, rappresentando un modo concreto per superare simbolicamente le barriere delle mura. Il disco si inserisce in un percorso che coinvolge detenuti e operatori, trasformando l’esperienza musicale in un mezzo di espressione e di possibilità di cambiamento.

Non è solo un disco. È un passaggio, un attraversamento, un modo concreto per uscire — almeno simbolicamente — oltre le mura di un carcere. “Free For Music Vol. 1”, nato all’interno della Casa Circondariale Sanquirico di Monza e oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali, rappresenta il risultato di un percorso che ha unito musica, identità e responsabilità, trasformando un laboratorio in un progetto artistico reale. In un contesto dove il silenzio spesso coincide con la perdita di ruolo, di riconoscimento e di prospettiva, la musica diventa uno strumento per riappropriarsi della propria voce. È proprio da questa esigenza che prende... 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Free For Music Vol. 1”: dal carcere di Monza alla scena musicale, quando la musica diventa possibilità

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