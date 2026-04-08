Nel video ufficiale vengono mostrati i piloti di Ferrari, vincenti nel Mondiale Endurance, che si uniscono ai Jet della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare. Le Frecce Tricolori sono state riprese mentre accostano ai veicoli di Maranello, creando un collegamento tra le due forze aeree italiane. La scena mette in evidenza l’interazione tra i piloti di auto e aereo durante un evento promozionale o di celebrazione.

I protagonisti dei successi di Ferrari nel Mondiale Endurance salgono a bordo dei Jet della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare. E la 499P pronta per il 2026 viene "battezzata" da un sorvolo degli Aermacchi MB-339. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Frecce Tricolori e Ferrari 499P, il video ufficiale

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