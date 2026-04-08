L'ex compagna di un noto imprenditore italiano ha deciso di condividere alcuni aspetti della sua vita personale, tra cui il riconoscimento della sua bisessualità, il processo di separazione e la sua attuale residenza in Toscana. In un'intervista, ha rivelato di aver espresso desideri e sentimenti in momenti chiave della sua vita, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla propria esperienza.

L’ex compagna di Silvio Berlusconi si racconta senza filtri, parlando della sua bisessualità, della separazione e della sua nuova vita in Toscana. Contrariamente a quanto si pensava, è stata Francesca a prendere per prima l’iniziativa nella loro relazione, dichiarando apertamente a Berlusconi: “Ti desidero”. La risposta di lui, che aveva esclamato “Potrei essere tuo nonno”, non l’ha fermata. “Non mi lasciai incantare”, ha sottolineato, confermando la sincerità che ha sempre caratterizzato il loro rapporto. Francesca Pascale ha anche parlato della sua bisessualità, rivelando che lo ha condiviso con Berlusconi fin dall’inizio e che lui la sosteneva. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Francesca Pascale: “Gli dissi: ‘Ti desidero’”

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