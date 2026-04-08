Franca attacca | Ponte salvato dal sole

Durante il fine settimana di Pasqua, molte località della Riviera si sono riempite di visitatori, registrando il tutto esaurito. Tuttavia, a Cattolica, la minoranza ha espresso critiche, contrastando l’atmosfera di festa e di movimento che caratterizzava le altre zone. Frasi come “ponte salvato dal sole” sono state lanciate in risposta alle opinioni contrarie. La situazione ha diviso l’opinione pubblica e le voci si sono fatte sentire tra i residenti e le autorità.

Un fine settimana di Pasqua da tutto esaurito su tutta la Riviera, ma a Cattolica la minoranza frena l’entusiasmo. Se le strade si sono riempite di turisti, "il merito non è certo dell’offerta dell’amministrazione comunale, bensì della clemenza del meteo". A tracciare un bilancio amaro è il consigliere di minoranza di Alleanza Civica, Riccardo Franca, che analizza i giorni di festa appena trascorsi ridimensionando l’impatto delle iniziative. "La Pasqua é stata una giornata caratterizzata dal bel tempo dove la gente aveva il piacere di passeggiare", esordisce il consigliere. Secondo Franca, l’atmosfera però non è decollata. "A mio modo di vedere, Il gusto di vivere è stato un appuntamento non proprio coinvolgente, la gente girava per il centro, ma non per l’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Franca attacca: "Ponte salvato dal sole" Leggi anche: Minaccia di gettarsi dal ponte. Minorenne salvato dai carabinieri Leggi anche: Si butta dal ponte del Diavolo per farla finita, salvato un giovane a Cividale CEO in coma 20 years, 100 experts give up, a rural girl wakes him with one needle