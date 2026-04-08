Una frana di grandi dimensioni ha provocato l'interruzione di alcune strade e la chiusura di un tratto autostradale lungo la costa adriatica nel Molise. Circa mille persone sono rimaste bloccate alla stazione ferroviaria di Vasto, mentre l'autostrada tra Vasto e Termoli è stata chiusa, creando lunghe code lungo la dorsale adriatica. La situazione ha causato disagi significativi alla circolazione nella zona.

Mille persone bloccate in stazione a Vasto, autostrada chiusa tra Vasto e Termoli e chilometri di coda lungo la dorsale adriatica. Il Molise si ferma, mezza Puglia rimane isolata e sembra ci vogliano mesi per ripristinare la circolazione. Colpa della frana di Petacciato, che ha spaccato in due l'asfalto e che sembra essersi risvegliata. Negli ultimi cent'anni è accaduto più volte, l'ultima nel 2015: in quell'occasione fu necessario abbattere una decina di case. L'allora vicesindaco, Alberto Di Vito, ricordò che si tratta di una delle frane più grandi d'Europa, con un «cucchiaio di scivolamento di alcuni chilometri, dal paese fin dentro il mare, comprendendo anche la spiaggia». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Frana record in Molise, Italia spaccata

Molise, si risveglia una frana storica: viabilità in tilt, Italia spaccata in dueSi è risvegliata in Molise la frana più estesa d’Europa, la frana storica di Petacciato: la causa va ricercata nel maltempo che ha sferzato il...

Leggi anche: Italia spaccata in due per una frana a Petacciato: tra Abruzzo e Molise stop a ferrovia, autostrada e Ss16

Temi più discussi: Frana in Molise, a Petacciato domani scuole chiuse; Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; Neve record in Alto Molise, mai così tanta in otto anni: soccorsi per famiglie isolate, frana ad Agnone; Frana Molise, Ciciliano: Mesi per ripristino A14 e ferrovia. Chigi: verifiche in corso.

Frana in Molise, l’Italia è spaccata in due: autostrada A14, ferrovia e statale bloccate. Cosa sta succedendo e quanto dureràFrana a Petacciato in Molise: A14 chiusa, ferrovia adriatica sospesa, statale 16 interrotta. Italia divisa in due, Protezione Civile: settimane o mesi per il ripristino ... lifestyleblog.it

Frana in Molise, traffico fermo e scuole chiuse. L'allarme di Decaro: Rischio isolamento per la PugliaUna frana estesa lungo la dorsale adriatica ha provocato la chiusura di tratti autostradali e ferroviari, paralizzando la mobilità tra Abruzzo, Molise e Puglia e costringendo istituzioni e Protezione ... notizie.it

Emergenza Petacciato: riattivata la frana, Adriatica spezzata in due. Massima allerta sulla costa. Il fronte della frana a Petacciato è tornato a muoversi con un’estensione record di oltre 4 chilometri. Dopo le piogge torrenziali degli ultimi giorni, la terra ha - facebook.com facebook