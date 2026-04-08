Frana Molise l' Anas attiva una task force di 130 uomini per l' emergenza traffico

Nella regione del Molise, a causa di una frana, l'Anas ha messo in campo una task force composta da 130 persone e 54 mezzi speciali. Sono stati inviati anche i tecnici delle ditte di pronto intervento per seguire le aree più a rischio. Questa operazione mira a gestire l’emergenza traffico e a monitorare costantemente i punti interessati dal dissesto.

Anas (Gruppo FS Italiane) ha attivato un piano di intervento straordinario per fronteggiare le gravi ripercussioni sulla viabilità provocate dal movimento franoso di Petacciato (Campobasso), che ha interrotto l'autostrada A14 Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Termoli. Circa un centinaio, in totale, gli interventi programmati sulla rete per ripristinare le normali condizioni di viabilità dopo la forte ondata di maltempo che ha investito il Molise. Per gestire l'imponente deviazione del traffico sulla rete stradale ordinaria sono state messe in campo tutte le risorse, con l'impiego delle 112 unità dedicate. A supporto della task force locale sono giunte ulteriori 18 unità straordinarie provenienti dalle strutture Anas di Lazio, Sardegna e Calabria per un totale di 130 operatori impegnati h24. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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