Frana in Molise | tratto autostradale Val di Sangro-Vasto sud sospeso il divieto di transito per i mezzi pesanti Stamattina

Questa mattina, una frana ha interessato il tratto autostradale tra la Val di Sangro e Vasto sud in Molise, portando alla sospensione temporanea del divieto di transito per i mezzi pesanti. La circolazione è stata interrotta per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Autostrade ha diffuso un comunicato in merito, precisando che l’incidente si è verificato intorno alle 9:00 sulla A14 Bologna-Taranto, ma senza ulteriori dettagli sulla durata dell’intervento.

Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Alle 09:00 circa sulla A14 Bologna-Taranto, in relazione alle condizioni del traffico per il quale al momento non si registrano disagi, è stata disposta in accordo con le autorità competenti la sospensione del divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate, nel tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari. Rimangono attive le chiusure dei tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara. Le chiusure sono state disposte nella tarda mattinata di ieri, per consentire le necessarie verifiche tecniche in conseguenza dell’attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Frana in Molise: tratto autostradale Val di Sangro-Vasto sud, sospeso il divieto di transito per i mezzi pesanti Stamattina Sospeso il divieto di transito per i mezzi pesanti nel tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto Sud in direzione BariA14 BOLOGNA-TARANTO: SOSPESO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI NEL TRATTO COMPRESO TRA VAL DI SANGRO E VASTO SUD IN DIREZIONE BARI Rimangono... Frana A14, scatta il divieto di transito per i mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto verso la PugliaAlle 00:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari, in accordo con le autorità... Temi più discussi: Frana A14, scatta il divieto di transito per i mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto verso la Puglia; Frana in Molise: tratto di A14 chiuso, auto bloccate PERCORSI ALTERNATIVI. Linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta ELENCO TRENI COINVOLTI OGGI; Maltempo in Molise, frana sulla sp 86 provoca chiusura al transito; Frana di Petacciato riattivata in Molise, chiusa l’A14, treni fermi: settimane o mesi per il ripristino. Frana in Molise, tratto A14 ancora chiuso, deviati i mezzi pesantiE' in vigore dalla mezzanotte sull'autostrada A14, tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari, il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate. (ANSA) ... ansa.it Frana in Molise: tratto di A14 chiuso, auto bloccate PERCORSI ALTERNATIVI. Linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta ELENCO TRENI COINVOLTI OGGI Ci vorranno mesi per risolvere ...• FR 8807 Milano Centrale (11:35) – Taranto (19:46): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Roma e Caserta. Il treno non ferma a Cesena, Rimini, Pesaro, Ancona, ... noinotizie.it Buona Pasqua da Val di Sangro Expo! Anche dopo i giorni più grigi, c’è sempre spazio per una nuova luce. È il momento di ripartire, con energia, visione e voglia di costruire insieme il futuro del nostro territorio. ’ - facebook.com facebook Da pochi mesi in Italia, esce di casa e sparisce da #Perano: si cerca 58enne in Val di Sangro #abruzzo #cronaca #atessa x.com