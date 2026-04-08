Frana in Molise | il risveglio di un Mostro nato nell’800

Una frana ha interessato una zona del Molise causando disagi significativi. Il traffico ferroviario è stato sospeso e le scuole sono state chiuse in alcune località. Anche l’autostrada è stata interrotta, creando problemi per i trasporti e la mobilità dei cittadini. La frana, che si è verificata recentemente, ha portato alla sospensione di diverse attività e ha richiesto interventi di emergenza.

La frana in Molise sta creando notevoli disagi: sospeso il traffico ferroviario, scuole chiuse, autostrada interrotta. Colpito in particolare il comune di Petacciato, per uno smottamento lungo 4 Km, il più grande d’Europa. Il trasporto ferroviario è sospeso lungo la tratta Montenero-Termoli, così come è stato chiuso un tratto della A14 e le scuole sono state chiuse. Nelle prime ore si sono creati quasi 14 km di traffico. Si parla di alcune settimane, ma forse anche mesi. Molto dipenderà dalla rapidità dell’intervento e dalla sua qualità. Molise al centro delle cronache italiane. Purtroppo, non per le sue tante bellezze troppo spesso dimenticate, ma per una frana che sta creando pesanti disagi ai trasporti e alla vita della comunità locale. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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L'ondata di maltempo che ha colpito il Molise riattiva la storica frana di Petacciato con un fronte lungo 4 km. Interrotto il traffico sulla A14 e la linea ferroviaria. Chiuse le scuole a Campobasso. - facebook.com facebook

Frana in Molise, tratto della A14 ancora chiuso, deviati i mezzi pesanti. Tra Val di Sangro e Vasto Sud, per le lunghe percorrenze consigliate A1 e A16 #ANSA x.com