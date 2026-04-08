Frana di Petacciato | taglia l’Italia in due con gravi ripercussioni per la Puglia Caputo | serve una sezione geologica della Regione

Da noinotizie.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 7 aprile 2026, si è verificata la riattivazione della frana di Petacciato, in provincia di Campobasso. La massa di terreno interessata ha causato la chiusura di alcune strade e ha portato a preoccupazioni riguardo alle possibili ripercussioni sulla viabilità e sulla sicurezza nelle zone limitrofe. Un esperto ha sottolineato la necessità di istituire una sezione geologica regionale per monitorare meglio il fenomeno.

Di seguito il comunicato: "Nella tarda mattinata del 7 aprile 2026, la storica frana di Petacciato (CB) si è riattivata. La frana innescata dalle piogge torrenziali del ciclone Erminio ha determinato l’interruzione dell’autostrada A14 e della SS16 Adriatica, oltre al fermo dei treni lungo la linea ferroviaria, della direttrice adriatica, isolando di fatto la Puglia dai collegamenti stradali e ferroviari verso il Nord. La frana di Petacciato nota dal 900 si è attivata decine di volte nel corso del tempo con evidenti ripercussioni non solo a livello locale ma interregionale, ragion per cui il rischio era ben noto da tempo. Questi eventi... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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La frana di Petacciato taglia l'Italia a metà e isola la Puglia: "Rischio noto da tempo, serve una Sezione Geologica Regionale"La riattivazione della storica frana di Petacciato (nel Molise), innescata dalle piogge torrenziali causate dal ciclone Erminio, ha determinato...

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