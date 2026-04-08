Frana di Petacciato | taglia l’Italia in due con gravi ripercussioni per la Puglia Caputo | serve una sezione geologica della Regione

Nella mattinata del 7 aprile 2026, si è verificata la riattivazione della frana di Petacciato, in provincia di Campobasso. La massa di terreno interessata ha causato la chiusura di alcune strade e ha portato a preoccupazioni riguardo alle possibili ripercussioni sulla viabilità e sulla sicurezza nelle zone limitrofe. Un esperto ha sottolineato la necessità di istituire una sezione geologica regionale per monitorare meglio il fenomeno.

Di seguito il comunicato: "Nella tarda mattinata del 7 aprile 2026, la storica frana di Petacciato (CB) si è riattivata. La frana innescata dalle piogge torrenziali del ciclone Erminio ha determinato l’interruzione dell’autostrada A14 e della SS16 Adriatica, oltre al fermo dei treni lungo la linea ferroviaria, della direttrice adriatica, isolando di fatto la Puglia dai collegamenti stradali e ferroviari verso il Nord. La frana di Petacciato nota dal 900 si è attivata decine di volte nel corso del tempo con evidenti ripercussioni non solo a livello locale ma interregionale, ragion per cui il rischio era ben noto da tempo. Questi eventi... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Frana di Petacciato: “taglia l’Italia in due con gravi ripercussioni per la Puglia” Caputo: serve una sezione geologica della Regione La frana di Petacciato taglia l'Italia a metà e isola la Puglia: "Rischio noto da tempo, serve una Sezione Geologica Regionale"La riattivazione della storica frana di Petacciato (nel Molise), innescata dalle piogge torrenziali causate dal ciclone Erminio, ha determinato... Leggi anche: Italia spaccata in due per una frana a Petacciato: tra Abruzzo e Molise stop a ferrovia, autostrada e Ss16 Temi più discussi: Il risveglio del gigante di fango: la frana di Petacciato taglia in 2 l’Italia | FOTO; Una frana che taglia l’Italia in due; Frana in Molise, autostrada A14 chiusa: bresciani bloccati per ore; Frana di Petacciato: meccanismo di scivolamento profondo attivato da saturazione e piogge prolungate. Frana di Petacciato taglia l’Italia in due: gravi ripercussioni per la PugliaLa storica frana di Petacciato si è riattivata nella tarda mattinata di oggi a causa delle piogge torrenziali del ciclone Erminio, causando interruzioni significative dei principali collegamenti tra ... lasiritide.it Frana di Petacciato: taglia l’Italia in due con gravi ripercussioni per la Puglia Caputo: serve una sezione geologica della RegioneNella tarda mattinata del 7 aprile 2026, la storica frana di Petacciato (CB) si è riattivata. La frana innescata dalle piogge torrenziali del ciclone Erminio ha determinato l’interruzione dell’autost ... noinotizie.it Ecco altre immagini della frana di Petacciato, in Molise, riattivatasi dopo oltre 10 anni dall’ultima volta provocando gravi problematiche ai trasporti, rischiando di isolare la Puglia e altre zone lungo la costa adriatica. #frana #molise - facebook.com facebook Frana di Petacciato, la più grande d'Europa: strade e scuole chiuse in Molise, Italia divisa in due e "Puglia isolata". La riattivazione del movimento a intermittenza dopo le abbondanti precipitazioni: "Non è ferma, si sta muovendo" x.com