Frana di Petacciato l’iniziativa di quattro sindaci molisani | si trasformano in vigili e dirigono il traffico deviato

Dopo la frana di Petacciato, quattro sindaci molisani hanno deciso di intervenire direttamente nella gestione della viabilità. Si sono vestiti da vigili e stanno dirigendo il traffico sulla strada alternativa, che rappresenta l’unica via di passaggio rimasta dopo la chiusura dell’autostrada A14. La situazione ha causato disagi e confusione tra gli automobilisti, con molte persone che si sono trovate a dover affrontare percorsi più lunghi e meno segnalati.

Oltra a spaccare in due l’Italia, la frana di Petacciato ha messo in crisi anche la viabilità nell’entroterra molisano, bloccata dalla chiusura dell’autostrada A14 che ha fatto impazzire i navigatori. Così, di fronte alla situazione inedita, si sono fatte strada soluzioni innovative: a “dirigere il traffico” sono scesi in strada direttamente i sindaci di quattro comuni della provincia di Campobasso. Si tratta di Bartolomeo Antonacci, primo cittadino di Guglionesi, Maria Di Lena, sindaca di Palata, Giorgio Manes, sindaco di Montecilfone ed Egidio Riccioni per il comune di Mafalda. Vedendo i loro paesi invischiati in un ingorgo che non accenna... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Frana di Petacciato, l’iniziativa di quattro sindaci molisani: si trasformano in vigili e dirigono il traffico deviato Leggi anche: Frana sotto il cimitero a Bagnara Calabra: traffico deviato, personale Anas in azione Maltempo in Toscana, una frana blocca la statale. Traffico deviato e disagi alla circolazioneFivizzano, 29 gennaio 2026 – Un'improvvisa frana ha causato la chiusura temporanea della strada statale 63 "Del Valico del Cerreto" al chilometro... Temi più discussi: La frana di Petacciato attiva da oltre un secolo: nel 2015 ultimo movimento. Così è scattato l’alert; Riattivata la storica frana di Petacciato in seguito al ciclone Erminio; Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; Si risveglia la frana di Petacciato, Nord e Sud divisi, stop ai treni. La frana di Petacciato, in Molise, si riattiva dopo 11 anni spezzando la dorsale adriaticaIl fronte di oltre quattro chilometri è tornato a muoversi dopo giorni di piogge intense. Chiusi alcuni tratti dell’autostrada A14 e della linea ferroviaria adriatica, scuole chiuse nella provincia di ... wired.it Frana di Petacciato, Protezione civile al lavoro: Serve tempo, danni estesi a strade e ferroviaProseguono le verifiche sulla frana di Petacciato, in Molise, che ha paralizzato la dorsale adriatica compromettendo viabilità stradale e ferroviaria. immediato.net LA FRANA DI PETACCIATO Gli eventi pluviometrici estremi che nei giorni scorsi hanno colpito Molise ed Abruzzo, riattivando la frana di Petacciato (in provincia di Campobasso). Questa frana fa parte delle cosiddette “frane Adriatiche”, un insieme di numerosi - facebook.com facebook La frana di Petacciato spezza l'Italia in due. Le immagini. Di @e_cicchetti x.com