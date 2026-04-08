Le famiglie sfollate dalla frana di Petacciato, in Molise, sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni e stanno cercando di tornare a casa per recuperare gli oggetti più essenziali, come vestiti e farmaci. La situazione si sviluppa in un clima di urgenza, con le persone che desiderano rientrare il prima possibile per riappropriarsi di alcuni effetti personali lasciati nelle case evacuate.

Devono fare in fretta, rientrare in casa per prendere lo stretto necessario, vestiti, farmaci, lasciano tutto il resto: sono le famiglie sfollate dalla frana di Petacciato, in Molise. Cinquanta persone, qualcuno ha trovato asilo da parenti, alcuni in albergo. "Speriamo di tornare a casa", è l'augurio che si danno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Frana di Petacciato, gli sfollati: "Speriamo di tornare a casa"

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Ecco altre immagini della frana di Petacciato, in Molise, riattivatasi dopo oltre 10 anni dall’ultima volta provocando gravi problematiche ai trasporti, rischiando di isolare la Puglia e altre zone lungo la costa adriatica. #frana #molise - facebook.com facebook

La frana di Petacciato spezza l'Italia in due. Le immagini. Di @e_cicchetti x.com