Frana blocca la ex SS 303 | trasporto pubblico rivoluzionato tra deviati e orari anticipati

Una frana ha causato la chiusura della ex Strada Statale 303 al km 47+300, ordinata dalla Provincia di Avellino a causa di dissesto idrogeologico. Di conseguenza, il trasporto pubblico locale tra alcuni comuni dell’Irpinia orientale ha subito modifiche negli orari e nelle tratte, con deviazioni e anticipi delle corse previste. La situazione ha portato a un nuovo assetto per i servizi di collegamento tra le zone interessate.

A causa della chiusura della ex Strada Statale 303 al km 47+300, disposta dalla Provincia di Avellino per dissesto idrogeologico, il servizio di trasporto pubblico locale subisce variazioni di orario su due linee che collegano i comuni dell'Irpinia orientale.Corsa Bisaccia-Lacedonia anticipata di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Frana sulla SP88, aggiornati gli orari del trasporto pubblico SITA Leggi anche: Nuovi orari del trasporto pubblico locale per Monreale e Frazioni delle Autolinee Giordano Temi più discussi: Agnone | frana blocca l’ex Istonia emergenza idrogeologica in corso; Frana blocca la Statale 157 della Valle del Biferno a Civitacampomarano; Sutera | 5 case evacuate la frana del Monte San Paolino blocca tutto; Alto Vastese | tra frane e blackout scuole verso il digitale. La frana più grande d'Europa blocca l'Italia: A14 chiusa, treni fermi, scuole sospese in Molise. Anche la Puglia verso l'isolamento: È emergenza nazionaleLa frana di Petacciato in provincia di Campobasso, tra le più grandi d’Europa , ha tagliato in due la direttrice Adriatica nord-sud paralizzando il traffico ... gazzettadelsud.it Frana a Petacciato, paese isolato, A14 e ferrovia bloccate. Fino a che non si ferma è impossibile intervenire (VIDEO)Il paese di Petacciato si risveglia così, il giorno dopo la grande frana. Il fronte franoso, ha spaccato il belvedere proprio come a Niscemi, in Sicilia. Così il litorale molisano è quai isolato, come ... tg.la7.it Gianmarco Di Napoli. . ’ 8 2026 Le Prime Notizie dalla Puglia con Frana a Petacciato blocca A14 e ferrovia Bari-Pescara: Puglia isolata, ripristino lungo. Riforniti aeroporti pugliesi. Morto 69enne in incid - facebook.com facebook Pericolosa frana avanza e blocca la circolazione ferroviaria: treni fermi sulla linea Adriatica x.com