Fra’ San Francesco chiude domani la fortunata stagione del Moderno

Domani sera, al teatro Moderno, si terrà l’ultimo spettacolo della stagione di prosa organizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Agliana, in collaborazione con il teatro stesso. L’evento è previsto per le 21 e chiuderà una serie di rappresentazioni che hanno riscosso grande successo tra il pubblico. L’appuntamento rappresenta la conclusione di un ciclo di spettacoli che ha coinvolto diversi artisti e compagnie teatrali.

Domani sera, giovedì 9 aprile, alle 21, al teatro Moderno, va in scena l’ultimo spettacolo della fortunatissima stagione di prosa organizzata da Fondazione Toscana spettacolo e Comune di Agliana, in collaborazione con il teatro Moderno. Tutto esaurito anche per l’ultimo appuntamento della stagione "Fra’-San Francesco, la superstar del medioevo" di e con Giovanni Scifoni, musiche originali di Luciano Di Giandomenico, strumenti antichi Luciano Di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, regia Francesco Ferdinando Brandi. Una coproduzione Teatro Carcano- Mismaonda -Viola Produzioni. Tutti conoscono San Francesco, su di lui sono stati scritti decine di migliaia di testi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Fra’ San Francesco" chiude domani la fortunata stagione del Moderno Leggi anche: Al Donizetti in scena “Fra’. San Francesco, la superstar del medioevo” “Fra’ San Francesco: la superstar del Medioevo” — il sacro che diventa spettacolo, senza perdere l’animaC’è qualcosa di sorprendentemente contemporaneo nel modo in cui Giovanni Scifoni porta in scena San Francesco. Temi più discussi: Nel mio San Francesco va in scena la forza della parola; Porto San Giorgio, sabato 11 aprile Giovanni Scifoni in scena con ‘Frà’, dedicato a San Francesco.; Arriva il ’San Francesco’ di Scifoni: Era la superstar del Medioevo; San Francesco, in migliaia per la venerazione delle spoglie mortali, ad Assisi. San Francesco, si è chiusa l’ostensione dei record: in 370mila ad Assisi per il SantoUn momento di spiritualità che ha riportato il Poverello nel suo luogo più intimo, lontano dagli sguardi della folla delle ultime settimane ... iodonna.it Le spoglie di San Francesco nella cripta tra la preghiera dei fratiLa teca con le spoglie di San Francesco tornerà nella cripta all'interno della Basilica inferiore di Assisi durante un momento di preghiera riservato al frati del Sacro Convento. Tornerà a riposare ... ansa.it Santa Chiara, la nobile che scelse la povertà seguendo Francesco. Una vita radicale: fuga da un destino imposto, fondazione delle Clarisse, fedeltà assoluta al Vangelo e alla povertà. Una figura che ancora oggi parla di libertà, fede e coraggio. #SantaChiara - facebook.com facebook Proietti, in Umbria un hospice pediatrico nel nome di San Francesco x.com