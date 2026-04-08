Stamattina, una scuola dell'infanzia ha ospitato un'iniziativa promossa da Legambiente, dedicata alla cura degli spazi scolastici e all’educazione ambientale. Durante l’evento, insegnanti e bambini hanno partecipato a diverse attività volte a sensibilizzare sull’importanza della tutela dell’ambiente e della cura degli ambienti scolastici. La giornata si è concentrata sulla valorizzazione dei luoghi di apprendimento attraverso interventi pratici e coinvolgenti.

Una mattinata dedicata alla cura della scuola, alla partecipazione e all’educazione ambientale: si è svolta oggi, presso il plesso dell’infanzia dell’I.C. “San Tommaso – F. Tedesco”, l’iniziativa “La scuola si fa bella”, promossa da Legambiente Avellino nell’ambito della campagna nazionale “Non ti scordar di me”. L’attività ha coinvolto le bambine e i bambini in un momento concreto di valorizzazione degli spazi scolastici, con l’obiettivo di rendere la scuola un luogo sempre più bello, accogliente e capace di rispondere ai bisogni educativi e relazionali di chi la vive ogni giorno. Al centro della mattinata, la realizzazione del Giardino... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ “La scuola si fa bella”, Legambiente entra in classe

Vicenza, la mamma lo accompagna a scuola ma non entra in classe e scompare: si cerca il 14enne Marco BattaglinRisulta scomparso dalla mattinata di oggi, lunedì 26 gennaio, il 14enne Marco Battaglin.

Nontiscordardimé – La scuola si fa bella: il 27 e 28 marzo torna la giornata di volontariato ambientaleIl 27 e 28 marzo 2026 torna Nontiscordardimé – La scuola si fa bella, la storica iniziativa di volontariato ambientale che coinvolge studenti,...

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Cologno, dopo quasi vent’anni si interrompe la collaborazione tra Legambiente e la scuola mediaPuliamo il Mondo si farà senza gli studenti dell’Abate Bravi. Il circolo Agorà: Scelta autonoma della scuola, ma dispiace Cologno. Salta, dopo quasi vent’anni, il sodalizio tra il circolo di ... bergamonews.it

Scuole ancora fragili: meno del 15% antisismiche e solo il 47% dichiarate agibili18/09/2025 - La scuola pubblica italiana risulta ancora lontana dagli standard di sicurezza, sostenibilità e qualità dei servizi: su 7.063 edifici analizzati in 97 capoluoghi di provincia, solo il 47% ... edilportale.com

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