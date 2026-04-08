Fortezza Nuova sbandieratori e danzatori per celebrare il ' compleanno' di Livorno | il programma
Domenica 12 aprile, in Fortezza Nuova, si svolgerà il secondo appuntamento primaverile del Fortezza Market Days, con orario dalle 10 alle 19. L’evento prevede esibizioni di sbandieratori e danzatori per festeggiare il compleanno di Livorno. La manifestazione coinvolge diverse realtà del territorio e si svolge all’interno di uno dei luoghi storici della città. La giornata si inserisce nel calendario delle attività dedicate alla ricorrenza cittadina.
Domenica 12 aprile, dalle 10 alle 19, in Fortezza Nuova sarà organizzato il secondo appuntamento primaverile con il Fortezza Market Days. La giornata sarà dedicata al compleanno di Livorno, elevata a città il 19 marzo 1606, con l’Associazione Culturale La Livornina, con la tradizionale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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