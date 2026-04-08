A Forlì si registra un aumento di biglietti venduti per la partita contro l’Ascoli in programma sabato alle 17.30 al Morgagni. La prevendita ha riscosso molta richiesta tra i tifosi ospiti, rendendo difficile trovare posti disponibili. Un problema si è verificato con la vendita anticipata, creando qualche inconveniente per coloro che desideravano assistere all’incontro. La situazione resta sotto osservazione da parte degli organizzatori.

Un inconveniente riguardante la prevendita del match in programma sabato alle 17.30, tra Forlì ed Ascoli al Morgagni. Ieri attorno alle ore 16, infatti, la società di viale Roma ha emesso un comunicato riguardante l’annullamento dei biglietti venbduti in gradinata nel settore ‘locali’. Alle ore 10 di ieri mattina l’entusiasmo ad Ascoli per la corsa alla promozione in serie B aveva fatto ‘bruciare’ in appena mezzora i 798 tagliandi della gradinata monte. Una volta finiti tali biglietti, diversi tifosi dell’Ascoli hanno poi iniziato ad acquistare online i biglietti della gradinata, lato via Emilia che, al contrario, sono riservati ai tifosi biancorossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, in arrivo un’onda bianconera. A ruba i biglietti ospiti, anzi di più

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