Forbidden fruit 3 replica puntata dell’8 aprile in streaming | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 8 aprile, viene trasmessa in streaming una nuova puntata della soap turca Forbidden Fruit 3, replica dell’episodio andato in onda l’8 aprile. Nella puntata, Ender e Kaya si sposano, un evento che soddisfa il desiderio del figlio Yigit. La cerimonia si svolge con i protagonisti che portano avanti le loro vicende nel contesto della serie.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 8 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna per accontentare il figlio Yigit, Ender e Kaya finalmente si sposano. La nuova e improbabile coppia si trasferisce a casa di Kaya insieme alla perfida Sahika. La donna ha in mano le registrazioni delle telefonate di Halit e bussa alla porta del suo ufficio per invitarlo a intervenire. Halit manda due tecnici a casa sua per bonificare il suo studio dalle microspie. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 70 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Forbidden fruit 3, replica puntata del 3 aprile in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – venerdì 3 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3.

FORBIDDEN FRUIT: l segreto delle telefonate di ahika viene rivelato! La bandida viene smascherata.

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