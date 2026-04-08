Fondi antisismici pioggia di contributi nel casertano | ecco tutti i Comuni finanziati

Nel casertano sono stati assegnati numerosi contributi provenienti dal fondo dedicato alla prevenzione del rischio sismico. Diversi Comuni della provincia riceveranno finanziamenti per interventi di miglioramento e messa in sicurezza delle strutture. L'iniziativa mira a sostenere le spese necessarie per rafforzare gli edifici pubblici e privati esistenti, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati ai terremoti. La distribuzione dei fondi riguarda varie località del territorio.

Importanti risorse in arrivo per diversi Comuni della provincia di Caserta nell’ambito del Fondo per la prevenzione del rischio sismico. Con il decreto dirigenziale numero 112 del 1° aprile 2026, firmato dal dirigente Italo Giulivo, la Regione Campania ha approvato gli elenchi delle istanze. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Fondi alla polizia locale nel Comasco: 13 comuni finanziati con oltre 432mila euro, il dettaglio Pioggia di fondi alle imprese del Lazio: in arrivo oltre un miliardo di euroLa Regione Lazio nel prossimo biennio avrà un miliardo e 140 milioni di euro a disposizione per le imprese del territorio. L'annuncio è stato fatto nel corso di un'iniziativa pubblica, alla quale ... romatoday.it Sicurezza del territorio, fondi a pioggia: «Arrivano 5,2 milioni per il Fermano»FERMO Investimenti per la sicurezza del territorio: oltre 5,2 milioni di euro per il Fermano. Putzu: «Dal Governo Meloni attenzione concreta per i nostri comuni». La ... corriereadriatico.it