Follia a Erice | incidente rissa di massa e un giovane morso all’orecchio

Lunedì sera, intorno alle 23, in via Argenteria a Erice, un incidente stradale ha portato a una rissa tra circa dieci persone. Durante l’alterco, un giovane è stato morso all’orecchio e ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire i fatti e identificare i coinvolti. La situazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e il trasporto del ferito in ospedale.

Lunedì sera, intorno alle 23, un incidente stradale in via Argenteria a Erice è degenerato in uno scontro fisico collettivo che ha coinvolti circa dieci individui, lasciando un giovane gravemente ferito a causa di un morso all’orecchio. Il fatto è scattato quando una Smart, guidata da due donne, ha avuto un impatto con un monopattino manovrato da un cittadino straniero. Quello che sarebbe potuto rimanere un banale sinistro si è trasformato rapidamente in un conflitto verbale, dove le discussioni hanno lasciato spazio a offese e aggressioni fisiche. La tensione è precipitata ulteriormente con l’intervento di due gruppi di persone che, arrivando sul posto per sostenere i rispettivi schieramenti, hanno alimentato la violenza gratuita. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Follia a Erice: incidente, rissa di massa e un giovane morso all’orecchio Lite condominiale a Napoli, 33enne strappa con un morso l’orecchio del proprietario di casa: arrestato(Adnkronos) – Lite condominiale in provincia di Napoli: strappa con un morso l’orecchio del proprietario di casa, 33enne arrestato dai carabinieri. Strappa con un morso l’orecchio del proprietario di casa perché nel condominio manca l’acqua da una settimanaIl condominio si trasforma in un ring a causa della mancanza dell’acqua, carabinieri arrestano un 33enne autore del morso all’orecchio L’acqua a...