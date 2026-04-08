Flavio Cobolli si è fermato al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, dopo aver perso contro il belga Alexander Blockx con un punteggio di 6-3, 6-3. La partita segue un esordio difficile contro l’argentino Francisco Comesana, e questa sconfitta ha ripercussioni sulla sua classifica ATP. La nuova posizione in graduatoria potrebbe portare a possibili sorpassi da parte di altri giocatori.

Flavio Cobolli ha perso al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo un esordio complicato contro l’argentino Francisco Comesana, la testa di serie numero 10 del tabellone si è arresa al cospetto del belga Alexander Blockx con il punteggio di 6-3, 6-3. Il tennista italiano ha ceduto di schianto contro il poco accreditato numero 91 del ranking ATP, proveniente dalle qualificazioni e già capace di eliminare il canadese Denis Shapovalov nel turno precedente. Dopo il trionfo conseguito al torneo ATP 500 di Acapulco lo scorso 1° marzo, il 23enne è andato in crisi: eliminazione ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells per mano dello statunitense Frances Tiafoe, sconfitta al debutto al Masters 1000 di Miami contro il belga Raphaela Collignon e ora lo stop prematuro sulla terra rossa del Principato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli in crisi: una vittoria in cinque settimane, ripercussione sul ranking ATP. Nuova classifica e possibili sorpassi

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Flavio Cobolli scala un gradino nel ranking ATP virtuale: le proiezioni a Indian WellsFlavio Cobolli ha sconfitto in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic e ha esordito con una bella vittoria nel Masters 1000 di Indian Wells.

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Monte Carlo: Cobolli fuori, passa Blockx Si ferma al secondo turno Flavio Cobolli, sconfitto 6-3 6-3 da un ottimo Alexander Blockx. Il belga, nel giorno del suo 21° compleanno, centra la prima vittoria contro un Top 20 e il suo primo ottavo in un Masters 100 - facebook.com facebook

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