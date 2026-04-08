Flavio Cobolli in crisi | una vittoria in cinque settimane ripercussione sul ranking ATP Nuova classifica e possibili sorpassi

Da oasport.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Flavio Cobolli si è fermato al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, dopo aver perso contro il belga Alexander Blockx con un punteggio di 6-3, 6-3. La partita segue un esordio difficile contro l’argentino Francisco Comesana, e questa sconfitta ha ripercussioni sulla sua classifica ATP. La nuova posizione in graduatoria potrebbe portare a possibili sorpassi da parte di altri giocatori.

Flavio Cobolli ha perso al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo un esordio complicato contro l’argentino Francisco Comesana, la testa di serie numero 10 del tabellone si è arresa al cospetto del belga Alexander Blockx con il punteggio di 6-3, 6-3. Il tennista italiano ha ceduto di schianto contro il poco accreditato numero 91 del ranking ATP, proveniente dalle qualificazioni e già capace di eliminare il canadese Denis Shapovalov nel turno precedente. Dopo il trionfo conseguito al torneo ATP 500 di Acapulco lo scorso 1° marzo, il 23enne è andato in crisi: eliminazione ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells per mano dello statunitense Frances Tiafoe, sconfitta al debutto al Masters 1000 di Miami contro il belga Raphaela Collignon e ora lo stop prematuro sulla terra rossa del Principato. 🔗 Leggi su Oasport.it

flavio cobolli in crisi una vittoria in cinque settimane ripercussione sul ranking atp nuova classifica e possibili sorpassi
© Oasport.it - Flavio Cobolli in crisi: una vittoria in cinque settimane, ripercussione sul ranking ATP. Nuova classifica e possibili sorpassi

Leggi anche: Ranking ATP (2 marzo 2026): Flavio Cobolli scala la classifica e l’Italia festeggia. Cinà in top-200!

Flavio Cobolli scala un gradino nel ranking ATP virtuale: le proiezioni a Indian WellsFlavio Cobolli ha sconfitto in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic e ha esordito con una bella vittoria nel Masters 1000 di Indian Wells.

Temi più discussi: Cobolli soffre ma esce alla distanza: sconfitto Comesana, ora c'è Blockx; Flavio Cobolli a Montecarlo: esordio vincente in tre set contro Comesana; Cobolli, Berrettini e Musetti: la cena di Montecarlo diventa virale tra risate e scherzi · LaC News24; ATP Montecarlo, Berrettini: Flavio ha mangiato di tutto a cena. Cobolli: Viene senza portafoglio.

flavio cobolli flavio cobolli in crisiFlavio Cobolli in crisi: una vittoria in cinque settimane, ripercussione sul ranking ATP. Nuova classifica e possibili sorpassiFlavio Cobolli ha perso al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo un esordio complicato contro l'argentino Francisco Comesana, la testa di ... oasport.it

flavio cobolli flavio cobolli in crisiFlavio Cobolli fa valere il suo status al terzo, batte Comesana e avanza a MontecarloNel primo turno dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis inizia con una vittoria il percorso di Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, che ... oasport.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.