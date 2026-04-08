Fiumicino sotto la lente dei satelliti | ecco la mappa del suolo che scompare

Il territorio di Fiumicino è tra i più osservati in Europa grazie a immagini satellitari che mostrano variazioni nel suolo. Recenti analisi indicano una riduzione significativa delle aree terrestri nella zona costiera. Le immagini raccolte negli ultimi mesi segnalano cambiamenti evidenti sulla superficie terrestre, evidenziando un fenomeno di scomparsa di porzioni di suolo. La situazione viene costantemente monitorata per comprendere l’evoluzione di questi fenomeni.

Fiumicino, 8 aprile 2026 – Il territorio di Fiumicino è oggi uno dei settori costieri più monitorati d’Europa. Grazie alla tecnologia InSAR (Interferometria Sar Interventistica), l’ISPRA ha reso disponibili dati che permettono di osservare spostamenti del suolo con precisione millimetrica. Ciò che emerge dalle mappe di monitoraggio satellitare (basate principalmente sulla costellazione Sentinel-1) è un quadro di subsidenza (abbassamento verticale) costante e differenziato, che interessa aree nevralgiche come l’aeroporto internazionale, il centro urbano di Isola Sacra e le zone di bonifica. La subsidenza non è un fenomeno visibile a occhio... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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