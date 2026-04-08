Fiumicino ripristinato il semaforo intelligente tra via Giorgio Giorgis e via Formoso

A Fiumicino, il semaforo intelligente all’incrocio tra via Giorgio Giorgis e via Formoso è stato rimesso in funzione dopo un intervento tecnico per il ripristino dell’impianto. L’installazione di questa tecnologia di ultima generazione risale a qualche tempo fa, ma di recente sono stati effettuati lavori di manutenzione per garantirne il corretto funzionamento. La riaccensione dell’impianto è avvenuta in data 8 aprile 2026.

Fiumicino, 8 aprile 2026 – È tornato pienamente operativo il semaforo di ultima generazione situato all’incrocio tra via Giorgio Giorgis e via Formoso, a Fiumicino, dopo un intervento tecnico resosi necessario per il ripristino dell’impianto. Si tratta di un dispositivo che rientra nella categoria dei cosiddetti semafori intelligenti, dotati di tecnologie pensate per migliorare la gestione del traffico e aumentare la sicurezza stradale. L’impianto è infatti fornito di sensori per la regolazione dei flussi veicolari, diffusori acustici dedicati alle persone non vedenti e sistemi di rilevazione delle code tramite telecamere, strumenti che consentono di ottimizzare la circolazione e rendere più sicuro uno degli incroci della zona. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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