Fiumicino il trucco dei contratti CoCoCo per 600 lavoratori | maxi evasione da 4 milioni

A Fiumicino, sono stati scoperti più di 600 lavoratori impiegati con contratti di collaborazione. Tuttavia, le indagini hanno rivelato che questi contratti non corrispondevano alla reale natura del rapporto di lavoro, che si configurava come subordinato. La situazione ha portato a un’evasione fiscale stimata in circa 4 milioni di euro. Le autorità hanno avviato approfondimenti per chiarire la reale posizione dei lavoratori e le eventuali responsabilità.

Oltre 600 lavoratori impiegati con contratti di collaborazione che, nei fatti, nascondevano rapporti di lavoro subordinato. È quanto emerso da un’indagine condotta dai finanzieri di Roma, in collaborazione con gli ispettori dell'Inps, nei confronti di una società operativa nel settore della. 🔗 Leggi su Romatoday.it Oltre 600 falsi lavoratori autonomi scoperti a Fiumicino nella logistica: evasione da 4 milioniOltre seicento lavoratori formalmente autonomi, ma in realtà impiegati come dipendenti a tutti gli effetti. Stefano Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale: contestata maxi evasione da 20 milioniIl sindaco di Terni, Stefano Bandecchi , è stato rinviato a giudizio a Roma con l’accusa di evasione fiscale . Si parla di: Fiumicino, traffico di pelli di rettile per l’alta moda: sequestrati stivali in coccodrillo e pitone; Savona rubavano carburante in un deposito fiscale | 17 camionisti indagati.