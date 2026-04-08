A Fiumicino, le autorità locali stanno portando avanti controlli sul territorio con operazioni che includono sequestri e sgomberi. La Polizia locale sta intervenendo in diverse zone del comune per tutelare il demanio e mantenere l'ordine pubblico. Le attività sono concentrate su verifiche mirate alla tutela degli spazi pubblici e alla prevenzione di situazioni di illegalità. Le operazioni continuano senza sosta per garantire il rispetto delle regole e il decoro urbano.

Proseguono le attività di controllo da parte della Polizia locale di Fiumicino sul territorio comunale, attuando una serie di interventi mirati alla salvaguardia del demanio, della legalità e del decoro urbano. Gli agenti hanno effettuato interventi in diverse zone del comune, impegnandosi nel contrasto all’abusivismo edilizio, alle occupazioni irregolari e alle situazioni di degrado ambientale. Le operazioni hanno interessato aree demaniali, il litorale e alcuni quartieri, culminando in sequestri, sgomberi e azioni specifiche volte al ripristino della legalità, oltre alla chiusura di attività non autorizzate. Impegno dell’Amministrazione per la Legalità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Fiumicino: controlli sul territorio, sequestri e sgomberi

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