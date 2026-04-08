Fiumicino | 600 irregolari e 4 milioni evasi stop al GPS-control

Il 8 aprile 2026, il Comando Provinciale di Roma della Guardia di Finanza e l’INPS hanno scoperto più di 600 lavoratori irregolari in una società di logistica e distribuzione a Fiumicino. Durante le operazioni, sono stati rilevati circa 4 milioni di euro di somme evase attraverso pratiche fiscali non corrette. Di conseguenza, è stato sospeso il sistema di controllo tramite GPS utilizzato dall’azienda.

Il Comando Provinciale di Roma della Guardia di Finanza, insieme all’INPS, ha individuato oltre 600 lavoratori irregolari presso una società di logistica e distribuzione a Fiumicino l’8 aprile 2026. L’operazione ha svelato un sistema di evasione contributiva che supera i 4 milioni di euro. L’intervento è scattato attraverso l’attività della Compagnia di Fiumicino delle Fiamme Gialle. Gli accertamenti hanno messo in luce un metodo sistematico per abbattere le spese legate alla previdenza e all’assistenza, eludendo le norme che regolano il diritto al lavoro. La strategia dell’azienda consisteva nell’impiegare la maggior parte del personale tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiumicino: 600 irregolari e 4 milioni evasi, stop al GPS-control Fiumicino, scoperti oltre 600 lavoratori irregolari nella logisticaFiumicino, 8 aprile 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’INPS, hanno portato a termine una... Stop totale per Napolitano Store, sequestrato tutto: 5,7 milioni evasi e prezzi troppo bassi per essere veriL’intero compendio aziendale di Napolitano Store, società con sede a Casalnuovo di Napoli specializzata nel commercio di elettrodomestici e telefoni... Temi più discussi: Scoperta società della logistica con 600 lavoratori irregolari; Fiumicino - Oltre 600 lavoratori irregolari nella logistica, scoperta evasione contributiva da 4 milioni; GDF - GUARDIA DI FINANZA * ROMA: SCOPERTI A FIUMICINO 600 LAVORATORI IRREGOLARI. ACCERTATA EVASIONE CONTRIBUTIVA PER 4 MILIONI DI EURO; Maxi evasione contributiva a Roma: scoperti oltre 600 lavoratori irregolari nella logistica. Fiumicino – Oltre 600 lavoratori irregolari nella logistica, scoperta evasione contributiva da 4 milioniDalle verifiche è emerso che la società stipulava con gran parte del personale contratti di collaborazione coordinata e continuativa che, secondo gli accertam ... etrurianews.it Lavoro senza diritti: a Fiumicino 600 lavoratori con contratti irregolari nella logisticaFormalmente autonomi, i lavoratori operavano in realtà come dipendenti: orari definiti, e un controllo costante delle attività ... radiocolonna.it Fiumicino, il "trucco" dei contratti Co.Co.Co per 600 lavoratori: maxi evasione da 4 milioni ift.tt/LkHPBJe x.com Il comune di Fiumicino ha deciso di realizzare un nuovo parco in uno spazio verde inutilizzato. I costi saranno sostenuti da ADR - facebook.com facebook