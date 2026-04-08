Fiume Sacco cresce l’allarme | pesci morti in un affluente dopo lo sversamento di Pasquetta

Nella zona del Fiume Sacco tra Anagni e Sgurgola si sono riscontrati numerosi pesci morti, a seguito di uno sversamento di liquami verificatosi nella notte di Pasquetta. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla qualità dell’acqua e sul possibile impatto ambientale. Le autorità stanno indagando sull’origine dello sversamento e sulla portata dell’inquinamento. La presenza di pesci morti si aggiunge ad altre segnalazioni di deterioramento delle condizioni del fiume.

Si fa sempre più concreta l’ipotesi di un grave episodio di inquinamento lungo il Fiume Sacco. Dopo lo sversamento di liquami avvenuto nella notte di Pasquetta nel tratto compreso tra Anagni e Sgurgola, questa mattina è emerso un nuovo elemento preoccupante: la presenza di numerosi pesci morti in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Montoro (AV): imprenditore denunciato per sversamento di rifiuti pericolosi nel fiume Sarno Vomano: allarme pesci morti, impianto sotto accusa il 19 febbraioVomano, moria di pesci e ombre su un impianto: Ruzzo Reti si difende, ma le domande restano Il fiume Vomano, in Abruzzo, è diventato improvvisamente... Argomenti più discussi: Industria, piano anti-crisi per Automotive e indotto: i bandi al via entro aprile; Valle del Sacco – Fontana (M5S): Il Governo cancella le scadenze per la bonifica. Presentata interrogazione. Schiuma nel fiume Sacco. Forte odore nei pressi della cascataNel pomeriggio del 7 aprile 2026, a Sgurgola, è scattato l’allarme per un possibile episodio di inquinamento lungo il fiume Sacco. La segnalazione, giunta telefonicamente alle forze dell’ordine, rifer ... ciociariaoggi.it Scempio ambientale nel Sacco: una marea di liquami nel fiumeUn lungo tratto del fiume Sacco, nel tratto che attraversa il Comune di Anagni, è stato invaso nella prima mattina di ieri da liquami di colore verde scuro e dall’odore ... ilmessaggero.it Anagnia. Adam Griffith · Laconia. fiume Sacco avvelenato tra Anagni e Sgurgola: qualcuno ha scaricato tonnellate di letame nelle acque del fiume, causando una moria di pesci e un odore insopportabile in tutta la zona. Questa mattina sul posto i Carabinieri d - facebook.com facebook del Fiume Sacco, in nuovo polo produttivo di materiale esplosivo ad uso militare gestito da KNDS Ammo Italy. Da oltre un anno le persone denunciate si oppongono a questo progetto, insieme a comitati di lotta. #primagliisraeliani #censura x.com