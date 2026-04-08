La Fiorentina si prepara a partire per Londra, dove domani sera affronterà il Crystal Palace in una partita di Conference League. Tuttavia, la squadra non potrà contare su Moise Kean, che non farà parte del gruppo. La sua assenza rappresenta un problema per la formazione di Paolo Vanoli, che dovrà fare a meno dell’attaccante durante questa trasferta.

La Fiorentina volerà a Londra per affrontare il Crystal Palace nella sfida di Conference League prevista per domani sera, ma l’organico di Paolo Vanoli subirà un colpo pesante: Moise Kean non sarà presente nel gruppo. L’attaccante italiano è il nome principale tra le assenze, insieme a Manor Solomon e Fabiano Parisi, entrambi esclusi per problemi fisici o di condizione. Il giocatore ha svolto un programma di allenamento individuale questo mercoledì, evitando la sessione collettiva con i compagni. Le cause del forfait risiedono in un dolore localizzato alla tibia che ha costretto l’atleta a fermarsi. L’obiettivo attuale è quello di recuperare la forma ottimale per essere disponibile nella sfida di campionato contro la Lazio, fissata per questo fine settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiorentina, stop a Kean: colpo durissimo per il Palace

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