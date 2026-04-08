Finocchio via gli anziani e dentro i giovani nello stabile di via Massa Silani

In una palazzina di via Massa Silani, si sono susseguite diverse proposte per il suo utilizzo. Inizialmente, doveva ospitare un centro per anziani, poi si è pensato a una cittadella dedicata all’arte e ai mestieri. Successivamente, è stata valutata la possibilità di trasformarla in una struttura per disabili. Attualmente, si parla di un cambiamento che prevede l’allontanamento degli anziani e l’ingresso di giovani.

Inizialmente doveva continuare a ospitare un centro anziani. Poi, per un periodo, l’idea era realizzare una cittadella “dell’arte e dei mestieri” e, poi, una struttura per disabili. L’ex centro anziani di Finocchio si prepara a diventare un punto di ritrovo per i giovani dove si realizzeranno. 🔗 Leggi su Romatoday.it Birre, giovani e spaccio. Dentro gli H24 che stanno cambiando le notti di BariAnche Bari vive il business della disponibilità: bevande e snack a disposizione a qualsiasi ora, in uno spazio che, come scopriremo, diventa anche... Lo scouting del Pd per dieci giovani da candidare (con mugugni tra gli anziani)Non solo il cerchio magico, la segretaria ha affidato alla fida Marta Bonafoni di trovare anche alcuni volti freschi da inserire, in posizioni...