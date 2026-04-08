Nel pomeriggio di oggi, sulla strada provinciale del Puntone nel comune di Scarlino, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto finita fuori strada e ribaltatasi. Una squadra dei vigili del fuoco di Follonica è intervenuta prontamente sul posto per soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause dell’incidente o sull’eventuale coinvolgimento di altre vetture.

SCARLINO – Pomeriggio di paura sulla strada provinciale del Puntone, nel comune di Scarlino, dove una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Follonica è dovuta intervenire d’urgenza a causa di un rocambolesco incidente stradale. Per cause che sono tuttora al vaglio delle autorità, una donna alla guida della propria autovettura ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo fuori dalla carreggiata. La corsa dell’auto si è interrotta violentemente contro un ponticino laterale, un impatto che ha causato il ribaltamento del veicolo su un fianco, lasciando la conducente intrappolata nell’abitacolo. All’arrivo dei soccorsi, i vigili del fuoco hanno immediatamente iniziato le delicate operazioni di estrazione per liberare la donna dalle lamiere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Finisce fuori strada e si ribalta con l’auto a Scarlino

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