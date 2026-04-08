Finge di baciare la compagna incinta ma le stacca un pezzo di lingua | condannato

A giugno 2025, ad Arezzo, un uomo è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere per aver morso la lingua della compagna, che era incinta, durante una lite. La donna aveva finto di baciare la partner, ma lui le ha staccato un pezzo di lingua con un morso violento. La sentenza è arrivata nelle ultime ore dal tribunale.

Una lite culminata con un morso così forte, sulla lingua della compagna che era anche incinta, da staccarne un pezzo: è quanto accaduto ad Arezzo nel giugno 2025 con la sentenza del tribunale giunta nelle ultime ore con la condanna dell’uomo a 4 anni e mezzo di reclusione. La vicenda. L’uomo di 30 anni, nella sera tra il 14 e 15 giugno, si trovava in un locale nel cuore della città toscana. Mentre baciava la compagna di 29 anni, ecco la follia: le ha staccato con un morso un pezzo di lingua. Un dolore lancinante, immediati sono arrivati i soccorsi che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale San Donato dove è stata successivamente sottoposta a un intervento chirurgico per “riattaccare” quel pezzo di lingua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Finge di baciare la compagna incinta, ma le stacca un pezzo di lingua: condannato Leggi anche: Litiga con la compagna e le stacca un pezzo di lingua, condannato a 4 anni e mezzo